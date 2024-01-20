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Spor

Ne Salah, ne Mbappe! Avrupa'nın zirvesindeki isim Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak forveti Edin Dzeko, takıma katıldığı günden bu yana 25 resmi maçta 20 gol, 7 asist üreterek skor katkısı sağladı. Başarılı oyuncu, 129 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Avrupa'nın önemli yıldızlarını geride bıraktı. İşte detaylar...

Takvim20 Ocak 2024 Cumartesi 14:17 - Güncelleme:
Ne Salah, ne Mbappe! Avrupa'nın zirvesindeki isim Edin Dzeko
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Fenerbahçe'ye büyük katkı veren Boşnak golcü Edin Dzeko, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Sarı-Lacivertliler'in 37 yaşındaki golcüsü Dzeko, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncular listesinde ilk sırada yer alıyor.

Comparisonator'un verilerine göre, Boşnak golcü 129 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Kylian Mbappe 127 ve Mohamed Salah 118 kez ceza sahası içinde topla buluştu.

FENERBAHÇE'NİN HER ŞEYİ

Dzeko, bu sezon 25 maçta 20 gol ve 7 asist üretti. Yıldız futbolcu, saha içinde olduğu kadar saha dışında da önemli işlere imza atıyor.

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