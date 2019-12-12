‘Ne sevap işledim ki F.Bahçe’ye geldim!’

Kosovalı golcü, bir taraftarın, ‘Ne sevap işledik bilmiyorum ama sen bize Allah’ın hediyesisin” şeklindeki yorumuna, “Asıl ben ne sevap işledim bilmiyorum, kendimi burada buldum” diye yanıt verdi. Muriç, eşinin ‘Onu çiğ etle besledim’ esprisini ise “Et yiyorum ama çiğ et yemiyorum” şeklinde yorumladı.