‘Ne sevap işledim ki F.Bahçe’ye geldim!’
FENERBAHÇELİ Vedat Muriç, Sarı-Lacivertli taraftarların sosyal medyada kendisi için yaptığı yorumları kulübün Youtube kanalında cevapladı.
- Star Spor
Kosovalı golcü, bir taraftarın, ‘Ne sevap işledik bilmiyorum ama sen bize Allah’ın hediyesisin” şeklindeki yorumuna, “Asıl ben ne sevap işledim bilmiyorum, kendimi burada buldum” diye yanıt verdi. Muriç, eşinin ‘Onu çiğ etle besledim’ esprisini ise “Et yiyorum ama çiğ et yemiyorum” şeklinde yorumladı.
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