Süper Lig'de oyuncular için bonservislere 135.5 milyon euro ödenen transfer sezonunu geride bıraktık... Bu dönemde transfere en çok para harcayan takımlar; İstanbul'un üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. Listenin zirvesinde ise Transfermarkt verilerine göre 49.69 milyon euro harcayan Fenerbahçe yer aldı. En-Nesyri'ye 19.5 milyon euro; Çağlar Söyüncü'ye 8.5 milyon euro, Maximin'e 8 milyon euro kiralama bedeli, Oğuz Aydın'a 6 milyon euro ve Levent Mercan'a 2 milyon euro ödeyen sarı lacivertliler, transfer döneminin en çok para harcayan takımı oldu.

EN-NESYRİ SUSKUN OĞUZ KAYIP

Kanarya'nın 19.5 milyon euro ödeyerek rekor bedelle transferine imza attığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli formayla çıktığı 11 resmi maçta 443 dakika sahada kaldı ve yalnızca 1 gollük skor katkısı sağladı. Alanya'dan 6 milyon euroya alınan kanat oyuncusu Oğuz Aydın ise UEFA kadrosuna dahil edilmedi, ligde de yalnızca 1 dakika süre aldı. Sol bekte oynayan Levent Mercan ise henüz sarı lacivertli formayı giyemedi... Yeni isimler arasından en çok şans bulan Maximin ise 10 maçta 666 dakika sahada kalıp 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

SARA VE IMMOBİLE İYİ BAŞLADI

Öte yandan Beşiktaş ve Galatasaray'ın ise transfer dönemini, sarı lacivertli ekibe göre daha verimli geçirdiğini söylemek mümkün. İki takım da kilit transferlerinden direkt olarak skor katkısı almaya başladı. 18 milyon euroya alınan Sara; 11 maçta 826 dakika süre alıp 2 gol ve 3 asist yaptı. Beşiktaş'ın 2 milyon euroya Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile ise takımının skor yükünü çekiyor... Siyah beyazlı formayla tüm kulvarlarda 12 maçta 925 dakika süre alan İtalyan santrfor, 11 golle takımına büyük bir katkı sağladı...