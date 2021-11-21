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  • ''Ne yapacaksın beni mi atacaksın!'' Fatih Terim, sinir küpüne döndü!
Spor

''Ne yapacaksın beni mi atacaksın!'' Fatih Terim, sinir küpüne döndü!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın son anlarında sinirlerine hakim olamadı. Halil Umut Meler ile tartışan Terim, 'Bir daha yaparım ne yapacaksın beni mi atacaksın!' ifadelerini kullandı. Terim, 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

21 Kasım 2021 Pazar 21:35 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 21:35
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Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray, derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. İlk yarı 1-1 sona ererken mücadelenin son anlarında maçın hakemi Halil Umut Meler ile Fatih Terim arasında tansiyon yaşandı.

HAKEMLE TARTIŞTI

Devrenin sonlarına doğru yaşanan bir pozisyonda top taça doğru çıkacakken çizgide bulunan Fatih Terim'e çarptı. Ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ile Fatih Terim arasında hararetli bir tartışma yaşandı ve Terim sarı kart gösterdi.

"NE YAPACAKSIN BENİ Mİ ATACAKSIN!"

Çizgiyi ihlal ettiğini söyleyen Halil Umut Meler'e Fatih Terim de 'Bir daha yaparım ne yapacaksın beni mi atacaksın!' cevabını verdi.

FATİH TERİM, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın son anlarında ise Fenerbhçe'nin attığı ikinci golün ardından Halil Umut Meler'e sert itirazları sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.

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