Ne yaptın Altay Bayındır! Adını tarihe yazdırdı

13 Mart 2022 Pazar 19:41 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 19:41

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır takımının ilk golünde asisti yapan oyuncu oldu.

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ALTAY BAYINDIR TARİHE GEÇTİ

Sarı lacivertlilerde milli kaleci Altay Bayındır, Opta'nın aktardığı veriye göre, bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu. Başarılı kaleci böylece adını da tarihe yazdırmış oldu.

23 yaşındaki kaleci bu sezon ağır bir sakalık geçirmiş ve yaklaşık olarak 4 ay sahalardan uzak kalmıştı. 25'inci haftada sahalara geri dönen Altay Bayındır Giresunspor maçında kalesini Berke Özer'den geri devralmıştı.