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Spor

Ne yaptın Joao Pedro! Fenerbahçeliler şaşırdı kaldı

Joao Pedro için Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertlilerin transferde Galatasaray'ın elinden kaptığı Joao Pedro, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Ekim 2022 Salı 20:32 - Güncelleme:
Ne yaptın Joao Pedro! Fenerbahçeliler şaşırdı kaldı
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Fenerbahçe'nin transferinde Galatasaray ile yarıştığı ve imzayı attırdığı Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla beklentilerin altında kaldı. Joao Pedro, şu ana kadar yalnızca 1 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.

JOAO PEDRO, FENERBAHÇE'NİN GALATASARAY'A ÇALIMIYDI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray, Joao Pedro'nun transferi için yarışmıştı. Transfer yarışında kazanan sarı-lacivertliler olmuş ve 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı.

JOAO PEDRO, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Joao Pedro, Fenerbahçe'de şu ana kadarki performansıyla beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli formayla şimdiye kadar 7 resmi maçın 6'sında ilk 11'de çıkan ve toplam 441 dakika süre alan Pedro, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

JORGE JESUS'TAN GEÇER NOT ALAMADI

Sarı-lacivertli takımda performansıyla beklentilerin altında kalan Joao Pedro'dan teknik direktör Jorge Jesus da memnun değil. Brezilyalı hücumcu, Portekizli teknik adamdan geçer not alamadı.

Star Gazetesi

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