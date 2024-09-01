Beşiktaş sezona yıldız transferlerle başladı. Siyah beyazlıların kadrosuna kattığı starlardan birisi de İtalya gol kralı Ciro Immobile oldu. İtalyan golcü Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında birisi ilk dakikada olmak üzere iki gol attı ve takımına kupayı getirdi.

İTALYAN BASINI CİRO IMMOBİLE'Yİ KONUŞUYOR

Ülkesi İtalya'da gündem olan Ciro Immobile tüm gazetelerde manşete taşındı. Beşiktaş'ta da gollerini devam eden yıldız oyuncu için İtalyan basını övgü dolu sözler söyledi. Yıldız oyuncunun tekrar milli formayı giymesini isteyenler bile oldu.

AVRUPA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ

34 yaşındaki yıldız golcü Beşiktaş ile çıktığı 5 resmi maçta rakip ağları 6 defa sarstı. Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 2 gol atan İtalyan yıldız, Avrupa Kupaları'nı da boş geçmedi. Son oynanan Lugano maçında takımının 5-1 kazandığı maçta iki gol attı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezonu Lazio'da tamamlayan Ciro Immobile, 21 maça çıktı. İtalyan yıldız bu maçlarda 7 gol 1 asistle oynadı.