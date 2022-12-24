Ne yaptın sen İrfan Can Kahveci! Biletini kestiler

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olduğu maça İrfan Can Kahveci performansıyla damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar sahada kayıplara karışan İrfan Can Kahveci'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

İRFAN CAN KAHVECİ, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci'nin kötü performansı dikkat çekti. Sahada yoklara oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 69. dakikada yerini Enner Valencia'ya bıraktı.

TARAFTARLARDAN İRFAN CAN KAHVECİ'YE TEPKİ

Trabzonspor'a karşı kötü performansıyla çılgına çeviren İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli taraftarların tepkilerinin hedefi oldu. Yapılan binlerce paylaşım sonrası 27 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medyada gündem oldu.

BU SEZONKİ KARNESİ

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve toplam 1151 dakika süre aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulunabildi.

İşte İrfan Can Kahveci'ye gelen tepkilerden bazıları: