Ne yaptın sen Jesus! Fenerbahçe'de büyük Arda Güler krizi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, teknik direktör Jorge Jesus'un yönetiminde süre alamıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesinde oynama süresi olan Arda Güler, yok pahasına transfer olabilir.

JORGE JESUS, ARDA GÜLER'E ŞANS VERMİYOR

3 kulvarda da emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de Arda Güler krizi gün yüzüne çıktı. 17 yaşındaki genç yıldız teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde fazla süre alamıyor. Bu durum sarı-lacivertli taraftarların da sabrını taşırıyor.

AVRUPA KULÜPLERİ ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

Avrupa'dan birçok ekip Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i takip ediyor. Başta PSG, Borussia Dortmund, Arsenal ve Ajax olmak üzere büyük kulüpler Arda ile yakından ilgileniyor.

YOK PAHASINA GİDEBİLİR

Arda Güler'in sözleşmesindeki oynama süresi ise Fenerbahçelileri endişelendiriyor. Genç yıldız bu sezon bin 500 dakikadan az süre alırsa, 5 milyon euroya serbest kalacak. Bu durum hem taraftarı hem de yönetimi korkutuyor.

BU SEZON 303 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon şu ana kadar 13 resmi maça çıkan Arda Güler, bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. 17 yaşındaki genç oyuncu toplam 303 dakika süre alırken 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.