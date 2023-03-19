Ne yaptın sen Joao Pedro! Fenerbahçe'de yer yerinden oynadı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maçta Joao Pedro'nun performansı gündem oldu. Maça ilk 11'de başlayan Joao Pedro, sahadaki kötü performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Joao Pedro'nun kötü performansı dikkat çekti. 31 yaşındaki golcü, ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini Joshua King'e bıraktı.
TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU
Joao Pedro'nun transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler 4.68 milyon euro bonservisle tecrübeli golcüyü kadrosuna katmış ve bu transfer uzun süre gündemden düşmemişti.
TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI
Alanyaspor maçındaki kötü performansıyla dikkat çeken Joao Pedro, sosyal medyada da gündem oldu. Fenerbahçeli birçok taraftar 31 yaşındaki oyuncuya tepki gösteren binlerce paylaşımda bulundu.