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Spor

Ne yaptın sen Joao Pedro! Fenerbahçe'de yer yerinden oynadı

Joao Pedro, Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maça damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve performansıyla yoklara oynayan Joao Pedro'ya Fenerbahçeli taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

19 Mart 2023 Pazar 20:48 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Joao Pedro! Fenerbahçe'de yer yerinden oynadı
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maçta Joao Pedro'nun performansı gündem oldu. Maça ilk 11'de başlayan Joao Pedro, sahadaki kötü performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

JOAO PEDRO, KAYIPLARA KARIŞTI

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Joao Pedro'nun kötü performansı dikkat çekti. 31 yaşındaki golcü, ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini Joshua King'e bıraktı.

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Joao Pedro'nun transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler 4.68 milyon euro bonservisle tecrübeli golcüyü kadrosuna katmış ve bu transfer uzun süre gündemden düşmemişti.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Alanyaspor maçındaki kötü performansıyla dikkat çeken Joao Pedro, sosyal medyada da gündem oldu. Fenerbahçeli birçok taraftar 31 yaşındaki oyuncuya tepki gösteren binlerce paylaşımda bulundu.

İşte Fenerbahçeli taraftarların Joao Pedro tepkilerinden bazıları:

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