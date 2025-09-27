İSTANBUL 21°C / 16°C
  • Ne yaptın sen Joao Pedro! Tüm ülke onu konuşuyor
Spor

Ne yaptın sen Joao Pedro! Tüm ülke onu konuşuyor

Fenerbahçe'de bir sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan Joao Pedro, şimdilerde ise Meksika'da sezona damga vuran bir performans sergiliyor. Attığı gollerle Meksika'da da gündem olan oyuncu gol krallığı için de iddialı durumda. İşte Joao Pedro haberinin detayları...

Emre Sarı27 Eylül 2025 Cumartesi 22:55
Fenerbahçe'de bir sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan Joao Pedro, farklı takımlarda forma giydikten sonra Meksika Ligi'ne transfer oldu. San Luis forması giyen golcü oyuncu bu sezon adından oldukça söz ettiriyor. İtalyan yıldız ülkede en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Joao Pedro gol ve asist katkısıyla takımını taşımaya devam ediyor.

10 MAÇTA 8 GOL ATTI

Joao Pedro attığı gollerle takımını play-off yarışında tutmaya çalışıyor. Yıldız futbolcu şimdiye kadar attığı 8 golle sezona damga vurdu. 33 yaşındaki futbolcu gol krallığı yarışında da iddialı durumda. Joao Pedro'nun San Luis ile gelecek haftalarda ne yapacağı ise merak konusu oldu ve ülke basınında da gündem oldu.

PERFORMANSI

Şimdiye kadar San Luis ile 10 resmi karşılaşmada forma giyen Joao Pedro, takımına 8 gol ile katkıda bulundu.

