Fenerbahçe'de bir sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan Joao Pedro, farklı takımlarda forma giydikten sonra Meksika Ligi'ne transfer oldu. San Luis forması giyen golcü oyuncu bu sezon adından oldukça söz ettiriyor. İtalyan yıldız ülkede en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Joao Pedro gol ve asist katkısıyla takımını taşımaya devam ediyor.

10 MAÇTA 8 GOL ATTI

Joao Pedro attığı gollerle takımını play-off yarışında tutmaya çalışıyor. Yıldız futbolcu şimdiye kadar attığı 8 golle sezona damga vurdu. 33 yaşındaki futbolcu gol krallığı yarışında da iddialı durumda. Joao Pedro'nun San Luis ile gelecek haftalarda ne yapacağı ise merak konusu oldu ve ülke basınında da gündem oldu.

PERFORMANSI

Şimdiye kadar San Luis ile 10 resmi karşılaşmada forma giyen Joao Pedro, takımına 8 gol ile katkıda bulundu.