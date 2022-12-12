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Spor

Ne yaptın sen Kerem Aktürkoğlu! Galatasaray'da büyük kriz

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'da herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun talebi büyük krize neden oldu. İşte detaylar...

Fotomaç12 Aralık 2022 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Kerem Aktürkoğlu! Galatasaray'da büyük kriz
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Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile de masaya oturdu. Ancak Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinin oyuncusunun istediği maaşı açıklamasıyla sarı-kırmızılılarda görüşmeler tıkandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA YENİ SÖZLEŞME

İç transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da yeni kontrat imzalanan Yunus Akgün'ün ardından sıra Kerem Aktürkoğlu'na geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncuya ilk teklifini sundu.

TALEBİ KRİZ ÇIKARDI

Galatasaray'ın Yunus Akgün'e verdiği rakama yakın bir ücret teklif ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun talebi yönetimi şaşırttı. Yapılan görüşmede genç oyuncunun 30 milyon TL istediği iddia edilirken yönetimin bu rakamı yüksek bulduğu ve görüşmelerin durma noktasına geldiği belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktı ve toplam 934 dakika süre aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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