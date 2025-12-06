İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ne yaptın sen Leroy Sane! Almanya onu konuşuyor
Spor

Ne yaptın sen Leroy Sane! Almanya onu konuşuyor

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Leroy Sane, ülkesi Almanya'da gündem oldu. İşte Leroy Sane için atılan manşetler…

Star Gazetesi6 Aralık 2025 Cumartesi 08:55 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Leroy Sane! Almanya onu konuşuyor
ABONE OL

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçında adeta şov yaptı. 1 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vuran başarılı futbolcu, ülkesi Almanya'da da büyük ses getirdi.

İşte Sane için yapılan bazı yorumlar:

Sport: Leroy Sane, Galatasaray'da üst düzey formunu sürdürüyor. 29 yaşındaki oyuncu, ligde Samsunspor'a karşı oynanan ve 3-2 kazanılan maçta bu sezon beşinci golünü atarken, bir golün de asistini yaptı.

Sky: Leroy Sane, Galatasaray'ın galibiyetinde hem gol attı hem de asist yaptı. Son dönemde milli takım formasıyla güçlü bir performans sergileyen Sane, yeni takımında da iyi bir performans sergiliyor.

Eurosport: Leroy Sane, Galatasaray'ın galibiyetinde parladı. Sane, Samsunspor'a karşı alınan 3-2'lik galibiyette iki gole katkı sağladı.

PERFORMANSI

Şimdiye kadar Galatasaray formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev alan Leroy Sane, sarı-kırmızılılara 5 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.