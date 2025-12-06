Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçında adeta şov yaptı. 1 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vuran başarılı futbolcu, ülkesi Almanya'da da büyük ses getirdi.

İşte Sane için yapılan bazı yorumlar:

Sport: Leroy Sane, Galatasaray'da üst düzey formunu sürdürüyor. 29 yaşındaki oyuncu, ligde Samsunspor'a karşı oynanan ve 3-2 kazanılan maçta bu sezon beşinci golünü atarken, bir golün de asistini yaptı.

Sky: Leroy Sane, Galatasaray'ın galibiyetinde hem gol attı hem de asist yaptı. Son dönemde milli takım formasıyla güçlü bir performans sergileyen Sane, yeni takımında da iyi bir performans sergiliyor.

Eurosport: Leroy Sane, Galatasaray'ın galibiyetinde parladı. Sane, Samsunspor'a karşı alınan 3-2'lik galibiyette iki gole katkı sağladı.

PERFORMANSI

Şimdiye kadar Galatasaray formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev alan Leroy Sane, sarı-kırmızılılara 5 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.