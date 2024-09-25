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Spor

Ne yaptın sen Orkun Kökçü! Herkes onu konuşuyor

Geçtiğimiz sezon rekor transfer bedeli ile Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü geçen sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilemiş hatta teknik direktör Roger Schmdit ile yaşadığı sorunlar sonrası kadro dışı dahi kalmıştı. Bu sezon ise adeta yeniden doğan milli futbolcuyu Portekiz basını manşetlere taşıdı. İşte Orkun Kökçü haberinin detayları...

25 Eylül 2024 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Orkun Kökçü! Herkes onu konuşuyor
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Geçtiğimiz sezon rekor transfer bedeli ile Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü geçen sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilemiş hatta teknik direktör Roger Schmdit ile yaşadığı sorunlar sonrası kadro dışı dahi kalmıştı. Sezon başında Schmdit ile Benfica'nın yolları ayrıldı. Ardından ise Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devine transfer oldu. Bu gelişmelerin ardından ise milli futbolcunun performansı zirve yaptı. Yıldız orta saha son iki lig maçında 2 asist ve 1 gol ile oynadı.

PORTEKİZ BASINI ORKUN KÖKÇÜ'YÜ KONUŞUYOR

Tüm bunların ardından ise Portekiz basını tüm gazetelerde Orkun Kökçü'yü manşetelerine taşıdı. Benfica'da adeta yeniden doğan oyuncu için Portekiz basını övgü dolu sözler söyledi. Milli futbolcunun sezon sonunda yüksek bonservisle transfer olabileceği de gazetelerde konuşulan bir başka konu oldu.

BENFİCA PERFORMANSI

Milli futbolcu geçtiğimiz sezondan bu yana Portekiz devinde 50 maça çıktı. Bu maçlarda ise 10 gol ve 13 asist ile 23 gole doğrudan katkı yaptı.

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