Ne yaptın sen Vincent Aboubakar! Beşiktaş'ta ortalık yıkıldı

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmada Vincent Aboubakar'ın performansı gündem oldu. Sahada kayıplara karışan Vincent Aboubakar, eleştirilerin hedefi oldu.

BEŞİKTAŞ YENİLDİ, ABOUBAKAR GÜNDEM OLDU

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda konuğu olduğu Sivasspor'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vincent Aboubakar, kötü performansıyla dikkat çekti. Kamerunlu golcü 90 dakika sahada kaldı.

3. VINCENT ABOUBAKAR DÖNEMİ KÖTÜ BAŞLADI

Vincent Aboubakar, daha önceden 2 farklı sezonda Beşiktaş forması giymiş ve siyah-beyazlılarla 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak 3. kez Beşiktaş'a gelen Kamerunlu golcü, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

TEPKİ YAĞDI

1-0 kaybedilen Sivasspor maçında kötü bir oyun ortaya koyan Vincent Aboubakar, sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı birçok taraftar, yıldız golcüyü eleştiren binlerce paylaşımda bulundu.

İşte Vincent Aboubakar paylaşımlarından bazıları: