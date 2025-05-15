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Spor

Ne yaptın sen Wilfried Zaha! Herkes onu konuşuyor

Wilfried Zaha ABD'de gündem olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın, MLS ligi ekiplerinden Charlotte'ye kiraladığı Fildişi Sahilli oyuncu, TSİ sabaha karşı oynanan son maça damga vurdu. İşte Wilfried Zaha haberinin detayları…

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Ne yaptın sen Wilfried Zaha! Herkes onu konuşuyor
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Wilfried Zaha, yine yaptı yapacağını. MLS ligi takımlarından Charlotte'a kiralanan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeniden küllerinden doğmaya başladı. Bu kapsamda Zaha, son maça da imzasını attı.

SAHNEDEKİ İSİM: WİLFRİED ZAHA

Wilfried Zaha'nın takımı Charlotte, MLS liginde deplasmanda Orlando ile karşılaştı.

Her ne kadar konuk ekip mücadeleden 3-1 mağlup ayrılsa da Wilfried Zaha, takımının tek golünün altına imza attı.

Ceza sahası yayından şık bir vuruşla kaleciyi avlayan Wilfried Zaha, performansıyla da beğeni topladı.

Ancak Charlotte, Orlando City'e mağlup olmaktan kurtulamadı.

ABD GÜNLERİ

Wilfried Zaha, şimdiye kadar Charlotte ile toplamda 10 resmi maçta görev aldı. 32 yaşındaki Fildişili oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 4 gollük katkı sağladı.

Zaha'nın kiralık sözleşmesi ise 2026 yılının ocak ayında sona eriyor.

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