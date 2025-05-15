Wilfried Zaha, yine yaptı yapacağını. MLS ligi takımlarından Charlotte'a kiralanan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeniden küllerinden doğmaya başladı. Bu kapsamda Zaha, son maça da imzasını attı.

SAHNEDEKİ İSİM: WİLFRİED ZAHA

Wilfried Zaha'nın takımı Charlotte, MLS liginde deplasmanda Orlando ile karşılaştı.

Her ne kadar konuk ekip mücadeleden 3-1 mağlup ayrılsa da Wilfried Zaha, takımının tek golünün altına imza attı.

Ceza sahası yayından şık bir vuruşla kaleciyi avlayan Wilfried Zaha, performansıyla da beğeni topladı.

Ancak Charlotte, Orlando City'e mağlup olmaktan kurtulamadı.

ABD GÜNLERİ

Wilfried Zaha, şimdiye kadar Charlotte ile toplamda 10 resmi maçta görev aldı. 32 yaşındaki Fildişili oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 4 gollük katkı sağladı.

Zaha'nın kiralık sözleşmesi ise 2026 yılının ocak ayında sona eriyor.