Ne yaptın sen Wout Weghorst! Direkt biletini kestiler

Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçta Wout Weghorst'un performansı gündem oldu. Siyah-beyazlıların karşılaşmadaki en etkisiz isimlerinden isimlerinden biri olan Wout Weghorst'a taraftarlardan tepki yağdı.

WOUT WEGHORST, DERBİDE KAYBOLDU

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, derbide deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda Wout Weghorst'un performansı dikkat çekti. Sahada yoklara oynayan Hollandalı golcü tepki çekti.

TARAFTARLAR WOUT WEGHORST'UN BİLETİNİ KESTİ

Wout Weghorst'un kötü performansı sosyal medyada da gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar Wout Weghorst'u eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan binlerce paylaşımın ardından Hollandalı golcü trendlere yükseldi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 13 resmi maça çıkan Wout Weghorst, bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1156 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki Hollandalı golcü, 6 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.