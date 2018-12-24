Nebil Fekir'i Real Madrid'e yazdılar

Fransa Lig 1 ekiplerinden Olimpik Lyon forması giyen Nabil Fekir için Real Madrid iddiası ortaya atıldı. İspanyol medyasında yer alan habere göre, menajerler Lyon'un yıldızını İspanyol devine önerdi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona ve Real Madrid'in transfer gündeminde olmasına karşın, Liverpool ile anlaşma noktasına gelen ancak son dakikada çıkan prüz sonrası transferi gerçekleşmeyen Fekir'in artık önü daha açık.

Bu sezon Lyon forması ile istenilen performansı tam olarak gösteremeyen yıldız futbolcu için Başkan Jean-Michel Aulas, önümüzdeki günlerde değerinin azalmasından endişe ediyor ve bu sebeple yıldız oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.

Nabil Fekir, bu sezon Lyon forması ile bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.