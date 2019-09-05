Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis ücreti için taksitlerini bir süredir yatırmadığı ve NEC Nijmegen kulübünün de bu yüzden maçlarını oynadığı stadın kira bedelini ödeyemediği iddia edildi. Hollanda kulübünün genel müdürü Wilco van Schaik yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den transfer taksitlerini alamıyoruz. UEFA ve FIFA'ya şikayet etmek için avukatlarımızla dava üzerine çalışıyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl 1,4 milyon euro karşılığında kadrousna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun transfer taksitlerini geciktirdiği öne sürüldü. NEC Nijmegen Genel Müdürü Wilco van Schaik, maçlarını oynadıkları stadın 244 bin euroya ulaşan kira borcunu ödeyemediklerini ve Fenerbahçe'den ödeme alamadıklarını belirtti. Wilco van Schaik, "UEFA ve FIFA'ya dava açmak için avukatlarımızla çalışma yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Nijmegen Belediyesi'ne kira borcu ödeyemediklerini belirten Wilco van Schaik, "Elbette bu borcu ödemeyi planlıyoruz ancak şu anda seçkin bir borçlumuzla da uğraşıyoruz. Sorun bu." dedi.

(FutbolArena)