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Spor

Necati Ateş: Önümüz açık, hedeflerimiz çok

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2021 Cumartesi 19:06 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 19:06
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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Necati Ateş "Kazandığımız için çok mutluyuz. Kerem Aktürkoğlu'nun golünü her gün idmanda çalışıyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nu, bütün takımı tebrik ederim. Maçtan sonran taraftarımız çağırdı, her zaman böyle olmalıyız. Bu takım, bu senenin takımı değil, Galatasaray'ın geleceği. Önümüz açık, hedeflerimiz çok." dedi.

Hedefleri hakkında konuşan Necati Ateş "Bir seri yakalamamız lazım, 7 maçın 5'ini içeride oynayacağız. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman pes etmeyiz. Bu takım öz güven arttıracak. Kaçırdığımız yine çok gol var, bunları anlatacağız. Devam edeceğiz." diye konuştu.

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