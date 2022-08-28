İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2022 Pazar / 1 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1699
  • EURO
    18,1252
  • ALTIN
    1015.9
  • BIST100
    3146.1
Spor

Necati Erkmen: Daha iyi olacağız

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Hatayspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA28 Ağustos 2022 Pazar 23:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Hatayspor maçının ardından, "İlk yarı girdiğimiz pozisyonlar ve golle neticelendirdik. İlk yarı skor 1-0 değil farklı boyuta da taşınabilirdi." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Skorun farklı olabileceğini ama 1-0 galip ayrıldıklarını belirten Erkmen, "Üzerine koymamız gerektiğini, geçen haftaya nazaran farklı olmamız gerektiğini dile getirdik. İlk yarı girdiğimiz pozisyonlar ve golle neticelendirdik. İlk yarı skor 1-0 değil farklı boyuta da taşınabilirdi. İkinci yarı takım savunmasını iyi yaptık. İkinci bölgede iyi karşıladık. Hatayspor topa en fazla sahip olan takımlardan biri. Bizim de pozisyonlarımız var onların da var ama 1-0 kazandık. Umarım daha iyi olacağız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.