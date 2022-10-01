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Spor

Necati Erkmen: Gaziantep FK'ye net pozisyonlar vermedik

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 17:50 - Güncelleme:
Necati Erkmen: Gaziantep FK'ye net pozisyonlar vermedik
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Erkmen, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Zaman zaman pozisyonlara girerek oyunu domine ettik. İkinci yarıda golü bulduk. Takım savunmamızın iyi olduğu pozisyonlarda çok net pozisyonlar vermedik. Yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremedik. 3 puanı aldık. Bizim için sevindirici olan 3 puanların devam etmesi." dedi.

Oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik eden Erkmen, "Haftalardır içerideki maçlarımızda bizleri destekleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Rakibimiz ligin iyi ekiplerinden, iyi savunma yapan ve etkili oyuncularıyla kontraatağa çıkan bir takım. Biz bunun çalışmasını daha önce yapmıştık." ifadelerini kullandı.

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