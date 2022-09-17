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Spor

Necati Erkmen: Milli arada daha iyi çalışıp üzerine koyarak gideceğiz

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA17 Eylül 2022 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Necati Erkmen maçın ardından, "İyi sonuçlarla taraftarları mutlu edeceğiz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor deplasmanına giden Kasımpaşa, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Teknik Sorumlu Necati Erkmen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Her hafta üzerine koyarak gittiklerini söyleyen Erkmen "Bugün de o günlerden birisi. Saat 17.00'de oynanan sıcak atmosferde, futbolcuları verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Her iki yarıda attığımız gollerle 2-0 öne geçtik. Maçın son anlarında yediğimiz bir gol var. Milli arada daha iyi çalışıp üzerine koyarak gideceğiz. Kasımpaşa, bundan sonra iyi futboluyla beraber iyi sonuçlarıyla taraftarlarını mutlu edecektir diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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