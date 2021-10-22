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Spor

Necati Erkmen: Taraftarımız ve oyuncularımız muhteşemdi

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK'yı 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde teknik sorumlu Necati Erkmen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA22 Ekim 2021 Cuma 23:24 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 23:24
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TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yı 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Necati Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, seyir zevki güzel, heyecan dolu bir maç oynandığını söyledi.

Geçen hafta verilen penaltı ile bu hafta verilen kırmızı kartın yanlış kararlar olduğunu savunan Erkmen, 10 kişi kalmanın takımı zor duruma düşürdüğünü ifade etti.

Erkmen, takım savunmasını çok iyi yaptıklarını vurgulayarak, "Taraftarımız ve oyuncularımız muhteşemdi. Bu muhteşem günde de 2-1 kazandığımız için çok mutluyuz. Manisa Futbol Kulübü bu ligin iyi takımlarından. Onlara da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa FK teknik direktörünün açıklamaları ise şu şekilde:

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, kazanma alışkanlığını kaybetmiş bir takım olduklarını, kulübe geldiği andan itibaren oyuncuların üstündeki baskı ve öz güven kaybını değiştirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü ligin dominant takımlarından ve bireysel oyuncu kalitesi çok yüksek. Oyuncularımın verdiği reaksiyon, kazanmak için çaba göstermeleri ve kaybetmemek için gösterdikleri o inanç beni memnun etti. Farklı sorunlarımız olsa da Manisa Futbol Kulübü'nün bir maç kazandıktan sonra iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Kazanmak için kendi adıma ve ekibim adına elimden geleni denemeye devam edeceğimi belirtmek istiyorum."

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