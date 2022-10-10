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Spor

Necati Erkmen: Trabzonspor'dan 1 puan almak bizi mutlu etti

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2022 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
Necati Erkmen: Trabzonspor'dan 1 puan almak bizi mutlu etti
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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Erkmen hücuma iyi çıktıkları anlar sayesinde kazanma şansı elde ettiklerini belirterek, "Sahada istediğini almak için mücadelesi yüksek olan, hücuma çok iyi çıktığımız anlar var. 65'te yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilsek farklı olurdu." diye konuştu.

Trabzonspor deplasmanından 1 puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Erkmen, "Rakip, son şampiyon. Atmosferi gördünüz. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Konsantrasyon hiç düşmedi. İlk beraberliğimiz ama bizim için önemli bir beraberlik. Trabzonspor gibi değerli bir rakipten 1 puan almak bizi mutlu etti." açıklamasını yaptı.

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