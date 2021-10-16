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Spor

Necati Erkmen: Zor bir deplasmanda kazandık

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, zor bir deplasmanda kazanmayı başardıklarını dile getirdi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 16:57 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 16:57
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Erkmen, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını ve maça etkisiz başladıklarına dikkati çekerek, şu görüşlerini aktardı:

"Rakibimiz de rüzgarla beraber etkili geldi. Çok güzel bir gol yedik. Daha sonra çalışmış olduğumuz ölü top organizasyonları konusunda başarımıza iki yenisini ekledik. Özellikle Erdem Özgenç'in attığı gol çok güzeldi. Oyunun son bölümlerinde de yine çalıştığımız organizasyonla 2-1 öne geçtik. Son bölümlerde rakip üstümüze geldi, kontraya çıkmaya çalıştık ama pozisyon bulamadık. Takım savunmasını çok iyi yaptık. Müsabakadan üç puanla ayrılıyoruz. Bandırmaspor'a da başarılar diliyorum."

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