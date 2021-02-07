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Spor

Necip Uysal'dan Cenk Tosun sözleri

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

07 Şubat 2021 Pazar 23:36 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 23:36
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Kendisi açısından da çok zor bir maç olduğunu vurgulayan Necip Uysal, "Benim için çok zor maçtı, son 4 maçtır süre almadım, hocamızın takdiri tabii ki. Konyaspor karşısında 70 dakika 10 kişli oynadık, bu çok zor bir durum ama vazgeçmedik ve kazandık. Önümüzde çok zor maçlar var." şeklinde konuştu.

Cenk transferi hakkında da konuşan Necip Uysal, "Cenk Tosun bize çok katkı sağlayacak, kendisi pazartesi günü bizimle antrenmanlara başlayacak. Cenk'e de Beşiktaş camiasına da transfer hayırlı olsun." dedi.

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