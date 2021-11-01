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Spor

Necip Uysal'ın mevkisi yine değişiyor

Galatasaray derbisinde stoper, Hatayspor karşısında ise ön libero mevkiinde görev yapan Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal, Sporting Lizbon maçında isem Rosier'in boşluğunu dolduracak ve sağ bekte forma giyecek.

1 Kasım 2021 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:54
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Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Necip Uysal, bu sezon da joker kimliğiyle ön plana çıkıyor. Başarılı futbolcu; sol bek, sağ bek, stoper ve orta saha hatlarında forma giydiği dönemde 10 günlük periyotta bambaşka bir serüven yaşayacak! Galatasaray derbisine Domagoj Vida'yla birlikte stoper hattında başlayan Necip, Cim Bom'un güçlü golcüsü Mbaye Diagne'ye şut attırmadı. Önceki gün Hatayspor'la oynanan karşılaşmaya Josef de Souza'nın yokluğunda bu kez ön liberoda başlayan ve elinden gelenin en iyisini yapan başarılı ismin, Avrupa'daki görev bölgesi yine değişecek!

'KALEDE BİLE OYNARIM!'

Beşiktaş teknik ekibinin, Valentin Rosier'in sakatlığı sebebiyle yokluğunda çarşamba günkü karşılaşmada Necip Uysal'ı sağ bekte görevlendirmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte Necip, 10 gün içerisinde çıktığı 3 maçta 3 farklı mevkide mücadele etmiş olacak. Konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, "Farklı bölgelerde oynamayı sorun etmiyorum. Hocam kalede bile görev verirse elimden geleni yaparım" diyen Necip'in Avrupa'da da istikrarını sürdürmesi bekleniyor.

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