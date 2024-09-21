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Spor

Nefes kesen Kamu Spor Oyunları sona erdi

Afyonkarahisar'da büyük heyecanla takip edilen Kamu Spor Oyunları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu ve final müsabakalarının ardından sona erdi.

IHA21 Eylül 2024 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
Nefes kesen Kamu Spor Oyunları sona erdi
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Kamu çalışanları arasında dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı bu etkinlikte, voleybol, masa tenisi ve 3x3 basketbol gibi branşlarda yapılan karşılaşmalar oldukça çekişmeli geçti. Organizasyonda öne çıkan kurumlar ve takımlar, başarılarıyla turnuvaya damga vurdu.

Kamu Spor Oyunları'nın voleybol kategorisinde erkekler takımları arasındaki mücadeleler büyük ilgi gördü. Özellikle finale kalan takımların gösterdiği performans, izleyicileri heyecanlandırdı. Finalde Afyonkarahisar Müftülüğü takımı, üstün bir oyun sergileyerek rakiplerini mağlup etti ve şampiyonluğu kazandı.

Masa tenisi erkekler kategorisinde de heyecanlı karşılaşmalara sahne olan turnuvada, Afyonkarahisar Müftülüğü erkek takımı zorlu rakipleri karşısında gösterdiği üstün performansla birinciliği elde etti. Takımın oyuncuları, turnuva boyunca sergiledikleri kararlı oyunlarıyla dikkat çekti.

Kadınlar masa tenisi kategorisinde ise Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Basketbol Şampiyonu Afyonkarahisar Adliyesi

Basketbol kategorisinde ise erkek takımları arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Afyonkarahisar Adliyesi takımı, sergilediği üstün performans ve etkili oyun stratejileriyle şampiyonluğu göğüsledi.

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