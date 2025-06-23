Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta ilk çeyrek 26-22 Fenerbahçe lehine sonuçlanırken soyunma odasına da sarı-lacivertlilerin 49-45'lik üstünlüğüyle gidildi.

Başa baş giden üçüncü çeyrekte skor avantajını bırakmayan Jasikevicius'un öğrencileri mücadelenin son bölümüne 68-65 üstün girdi.

Büyük heyecana sahne olan dördüncü çeyrekte de hata yapmayan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 91-87 galip ayrıldı ve seride 3-1 öne geçti.

Serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Beşiktaş ise sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirmişti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı 25 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko, bu müsabakayı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.