Nefes kesen maçta Gaziantep FK penaltılarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı penaltılar sonucunda Gaziantep FK kazandı.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. Gaziantep FK, 108. dakikada Mustafa Eskihellaç ile öne geçti. Konyaspor'da Guilherme, 120+2. dakikada penaltı kaçırdı. Guilherme'nin penaltını Günay çıkardı. Konyaspor, 120+4. dakikada Mame Diouf ile eşitliği sağladı.
Penaltı atışlarında 7'de 7 yapan Gaziantep FK'ye karşı Konyaspor'da Uğurcan penaltı atışından faydalanamadı.
Konyaspor'da İlhan Palut'un ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı. Konyaspor'un bu sezonki Türkiye Kupası macerası sona erdi.