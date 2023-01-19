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Spor

Nefes kesen maçta Gaziantep FK penaltılarda turladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 120 dakikası 1-1 eşitlikle sona eren maçta penaltılarda 7-6 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

19 Ocak 2023 Perşembe 20:39 - Güncelleme:
Nefes kesen maçta Gaziantep FK penaltılarda turladı
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı penaltılar sonucunda Gaziantep FK kazandı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. Gaziantep FK, 108. dakikada Mustafa Eskihellaç ile öne geçti. Konyaspor'da Guilherme, 120+2. dakikada penaltı kaçırdı. Guilherme'nin penaltını Günay çıkardı. Konyaspor, 120+4. dakikada Mame Diouf ile eşitliği sağladı.

Penaltı atışlarında 7'de 7 yapan Gaziantep FK'ye karşı Konyaspor'da Uğurcan penaltı atışından faydalanamadı.

Konyaspor'da İlhan Palut'un ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı. Konyaspor'un bu sezonki Türkiye Kupası macerası sona erdi.

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