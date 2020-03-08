Nefes kesen maçta puanlar paylaşıldı

08 Mart 2020 Pazar 20:59 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 20:59

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Sivasspor 7. dakikada Hakan Arslan'ın golüyle öne geçerken 14. dakikada Radamel Falcao maça eşitliği getirdi. Sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkan Sofiane Feghouli, 37. dakikada skor üstünlüğünü Galatasaray'a taşıdı. 59. dakikada Emre Kılınç maçın skorunu belirledi.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49 yaparken 8 maçlık üst üste kazanma serisi son buldu. Sivasspor da 49 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Antalyalı, Sivasspor karşılaşmasında yedek soyundu.

Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine orta sahada Mario Lemina'ya görev verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao'dan oluşan 11 ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Galatasaray'da yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika, 21 kişilik kadroda yer almadı.

SİVASSPOR'DA EMRE KILINÇ SÜRPRİZİ

Ev sahibi Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın 11'ine göre tek değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankara deplasmanında ilk 11'de forma giyen Emre Kılınç'ın yerine Galatasaray karşısında Yasin Öztekin'i sahaya sürdü.

Sivasspor; Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin ve Mustapha Yatabare 11'iyle sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlılarda Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Barış Yardımcı, Paul Papp, Isaac Cofie, Armin Derlek, Emre Kılınç, Claudemir ve Arouna Kone yedek kulübesinde yer aldı.

SİVASSPOR ÇOK HIZLI BAŞLADI; GOLÜ BULDU

Ev sahibi ekip Sivasspor maça şiddetli bir ön alan baskısıyla giriş yaptı. Henüz 3. dakikada Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Hakan Arslan kafayı vurdu, Muslera topu iki hamlede kontrol etti. 5. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

Bu tehlikeler sonrasında 7. dakikada Sivasspor'un golü geldi. Fatih Aksoy'un sol kanattan yaptığı ortasına diziyle vuran Hakan Arslan'ın şutu Muslera'nın üstünden ağlarla buluştu.

GALATASARAY EŞİTLİĞİ YAKALADI

Galatasaray, Sivasspor'un etkili ön alan presi karşısında geriden oyun kurmakta zorlanırken golü ise Falcao ile buldu. 14. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşu arka direkte Feghouli içeri çevirdi, Falcao boş kaleye topu gönderdi.

FEGHOULI ÖNE GEÇİRDİ

Gol sonrasında oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray 27. dakikada gole yaklaştı. Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunu Samassa kurtardı. Hemen devamında Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Lemina kafayı vurdu, şutu uzak direğin dibinden dışarı gitti.

Galatasaray oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Gol ise 37'de geldi... Falcao'nun kafasıyla indirdiği topa ceza sahasında bomboş bir şekilde vuran Feghouli ağları havalandırdı.

NET FIRSAT; FEGHOULI

44. dakikada Feghouli ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı, içeri çevirdiği top kaleye yönelirken son anda Sivasspor savunması uzaklaştırdı. İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi

VAR İLE GELEN PENALTI; 2-2

Sivasspor'da 50. dakikada Yasin Öztekin'in yerine Emre Kılınç oyuna girdi. 54'te maçın hakemi Mete Kalkavan, ceza sahasında Seri ve Fernando arasında geçen pozisyonu incelemeye gitti. VAR'da pozisyonu inceleyen Mete Kalkavan, Seri'nin Fernando'ya faul yaptığına karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

Emre Kılınç'ın penaltı vuruşunu Muslera kurtardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Emre ikinci vuruşunda ağları havalandırdı.