Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci ve son maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i ağırladı.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini 82-75 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
FİNAL SERİSİ SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak final serisi 17 Haziran Salı günü başlayacak.
PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Fibabanka 21-17 Anadolu Efes
2. PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Fibabanka 48-40 Anadolu Efes
3. PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Fibabanka 66-61 Anadolu Efes