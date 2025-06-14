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Spor

Nefes kesen seriyi Beşiktaş kazandı! Finalin adı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci ve son maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i ağırladı. Siyah-beyazlı ekip, rakibini 82-75 mağlup etti.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
Nefes kesen seriyi Beşiktaş kazandı! Finalin adı belli oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci ve son maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i ağırladı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini 82-75 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

FİNAL SERİSİ SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak final serisi 17 Haziran Salı günü başlayacak.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Fibabanka 21-17 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Fibabanka 48-40 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Fibabanka 66-61 Anadolu Efes

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