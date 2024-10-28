Süper Lig, Avrupa mesaisi sonrası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk adaylarından G.Saray ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Ligin yenilgisiz iki takımının mücadelesine sahne olacak derbide iki ekip de yenilmezlik ünvanını korumaya çalışacak. Bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Cim-Bom, ezeli rakibini mağlup ederek namağlup yoluna devam etmek istiyor.

Lyon zaferi ile gövde gösterisi yapan Beşiktaş ligde de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Siyah-Beyazlılar, ligde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

OSİMHEN'İN DEĞERİ 75 MİLYON €

Transfermarkt'ın verilerine göre G.Saray; kadrosunda yer alan futbolcuların 262 milyon euroluk değeriyle ligde bu alanda zirvede yer alıyor.

Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların piyasa değeri ise 139 milyon euro olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 14 milyar 846 milyon TL.

Sahanın en değerli ismi ise 75 milyon euro değere sahip olan Osimhen. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 17 milyon euroluk değeri ile zirvede yar alıyor.

CİM-BOM EVİNDE KAYBETMİYOR

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde Rams Park'ta oynanan ilk derbiyi Cim-Bom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, Siyah-Beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi.

Aslan'ın attığı 23 gole Kartal, 11 golle karşılık verdi. 2017'den bu yana karşılaşmada G.Saray, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Öte yandan CimBom, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

HOCALAR ÖZEL HAZIRLANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugünkü rakibi Beşiktaş'a karşı 3-5-2 ile çıkarak Victor Osimhen ve Icardi ile gol arayacak. Beşiktaş'ın hocası Van Bronckhorst ise Aslan'ın forvetlerini kilitleyerek kontradan vurmayı hedefl iyor.

10 OYUNCU İLKİ YAŞAYABİLİR

Gs'de Sara, Jelert, Sallai, Jakobs ve Osimhen; Beşiktaş'ta ise Emirhan Topçu, Can Keleş, Uduokhai, Joao Mario ve Ndour görev almaları halinde ilk kez derbide forma giyecek.

MERTENS 100. MAÇINDA

G.Saraylı Dries Mertens, Beşiktaş derbisinde oynaması halinde GS formasıyla 100. resmi maçına çıkmış olacak. Belçikalı oyuncu, geride kalan 99 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı ve 26 da asist yaptı.

7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-Kırmızılılar, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 7 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki son 7 derbide 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Cim-Bom son 4 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etti.