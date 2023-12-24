Bu sezon performanslarıyla Süper Lig'i adeta domine eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bugün karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yolundaki en güçlü rakibini saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu'nda ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Heyecanla beklenen derbi mücadelesi daha başlamadan tarihe geçmiş durumda. Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin 18. haftasına kadar verdikleri liderlik mücadelesi ile bir ilke imza attı. Sarı-Lacivertliler, 2. haftada kurulduğu zirveyi bugüne kadar rakiplerine kaptırmadı. 11. haftada Trabzonspor'a kaybeden Kanarya, G.Saray'ın yenildiği 12. haftada berabere kalarak averajla liderliği yeniden aldı.

HER İKİ TAKIM İÇİN DE KIRILMA MAÇI

12. haftadan bu yana liderlik, sadece maç fazlası ve averajla olmak üzere el değiştirdi. İki takım da puan olarak birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ligde bu sezon iki takım da 2.69'luk puan ortalaması yakaladı. Birbirlerine eşit bir performans gösteren ezeli rakipler, Süper Lig tarihinde ilk kez bu kadar rekabetçi bir şekilde karşılaşacak. Kanarya ve Aslan'ın, yine Süper Lig tarihinde ilk 32 maçlarda sadece 10 puan kaybettiği başka bir sezon olmadı. Beraberlik dışında galip gelen taraf, şampiyonluk yolunda 18. hafta itibariyle rakibine göre bir adım öne geçmiş olacak.

EN ÇOK ATAN, KİLİT SAVUNMAYA KARŞI

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan mücadelelerde Galatasaray son maçlara göre rakibine üstünlük kurdu. Cim-Bom, Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 6 maçta sadece 1 kez kaybetti. 2018'den bu yana Kadıköy'deki 6 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kadıköy'deki son 10 mücadele ise 3 kez F.Bahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Aslan, 3 defa kazanma başarısı gösterirken, 3 müsabaka da berabere bitti. 20 yıl boyunca rakibine evinde yenilmeyen F.Bahçe, bu serisini 23 Şubat 2020'de ligin 23. haftasında 3-1'lik skorla kaybetmişti. Bu sezon kalesinde en az gol gören takım olan G.Saray (9) ile ligin en golcü takımı F.Bançe (44) kozlarını paylaşacak