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Negredo, Al Nasr'da ilk golünü attı

Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshederek Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, ikinci maçında golle buluşmayı başardı.

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Beşiktaş'la olan sözleşmesini fesheden İspanyol golcü Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'a transfer olmuştu.

33 yaşındaki yıldız isim, yeni durağında çıktığı ikinci maçında ilk golünü bulmasına rağmen takımının Al Ittihad Kalba'ya deplasmanda 3-1 mağlup olmasına engel olamadı.

Negredo'nun 19'uncu dakikada fileleri sarstığı mücadelede ev sahibi ekibin golleri Florin Matei (2'), Hassan Yousuf (45+2') ve Mansour Alblooshi'den (87') geldi.

Al Nasr, bu mağlubiyetle birlikte ligdeki dördüncü maçında dördüncü yenilgisini aldı.

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