Negredo'dan Quaresma'ya gönderme: Biz forvet oyuncuları topu mümkün olduğunca erken almak isteriz

35 GOL ATACAĞIM DEMEDİM

BEŞİKTAŞ’A gelişi de gidişi de olay olan Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Siyah-Beyazlı günlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Al Nasr’ın İspanyol santrforu, “Öncelikle 35 gol olayını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Oradaki yayıncı bana kaç gol atmak istediğimi sordu, ben de amacımın kendimi geliştirmek olduğunu söyledim ve bir sayı vermedim. Fakat, geçirdiğim en iyi sezonda 34 gol attığımı ve dileğimin bunu tekrarlamak olduğunu da ifade ettim. Ama 35 gol atacağımı söylemedim” dedi.

İLİŞKİMİZ KÖTÜ DEĞİLDİ

Q7 ile sorun yaşadığı ve Portekizli yıldızın kendisine bilerek pas vermediği iddialarını da yanıtlayan Negredo, şunları söyledi: “Onun stili dripling ve bire birde adam geçmek üzerine kurulu ve yeteneğiyle bunu kolayca başarabiliyor. Fakat biz forvet oyuncuları topu mümkün olduğunca erken almak isteriz. İnsanlar ilişkimizin iyi olmadığını söylüyorlardı ama bu bir yalandı. Bazen takım arkadaşından pas alamadığın zaman sinirlenirsin hepsi bu.”

CENK OLMASAYDI…

CENK Tosun varken Şenol Güneş'in ilk tercihi olmayı başaramayan Alvaro Negredo, Beşiktaş’ta ekipteki kariyerinin istediği gibi gitmemiş olmasının nedenlerinden biri olarak bunu görüyor: “Cenk Tosun kulüpteyken, Beşiktaş'ta ihtiyacım olan devamlılığı sağlayamadım ama o ayrıldıktan sonra şans bulmaya, goller atmaya ve asistler yapmaya başladım. Elbette istediğim kadar gol atamadım ama bunun nedenlerinden biri de sakatlıklardı. Neticede, istediğim gibi bir sezon geçiremedim.”