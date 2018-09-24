Negredo'nun gol paylaşımı dikkat çekti
Beşiktaş'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutan Alvaro Negredo da derbiyi takip etti.
İspanyol forvet, Fenerbahçe ile karşılaşan eski takımının karşılaşmasının televizyondan takip ederken, Babel'in golünden sonra sosyal medyadan mesaj paylaştı.
Negredo, Babel'in golünün fotoğrafını koyup alkışlarla tebrik etti.
İşte Alvaro Negredo'nun o paylaşımı:
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