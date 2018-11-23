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Nejc Skubic: Kim yaptı hatırlamıyorum ama pozisyon fauldü

Atiker Konyaspor'un Galatasaray maçında kazandığı tartışmalı penaltı pozisyonunun kahramanı Nejc Skubic, pozisyon hakkında konuştu.

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Atiker Konyaspor'un Galatasaray maçının 87. dakikasında kazandığı penaltı pozisyonu büyük tartışma yaratırken pozisyonun başrollerinden Nejc Skubic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Nejc Skubic, pozisyon hakkında "Kim yaptı hatırlamıyorum ama pozisyon fauldü. Mutluyum çünkü penaltıyı gole çevirdim ve 1 puan aldık." sözlerini kullandı.

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