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Spor

Nelson Semedo transferi duyuruldu! Fenerbahçe'de bir uçak daha iniyor

Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, son olarak Wolverhampton forması giyen Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya vardı. Semedo'nun önümüzdeki saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Haber Merkezi30 Temmuz 2025 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Nelson Semedo transferi duyuruldu! Fenerbahçe'de bir uçak daha iniyor
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Fenerbahçe, transfer döneminin dikkat çeken sürprizlerinden birine imza atıyor.

Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan ayrılan Portekizli sağ bek Nelson Semedo, sarı-lacivertli takıma imzaya geliyor.

Sözleşmesi sona erdikten sonra Wolverhampton'ın resmi sitesinden ayrılığı duyurulan Semedo'nun yeni adresi belli oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre, tecrübeli oyuncu Fenerbahçe için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Öte yandan yıldız ismin, bu gece 23.50 sularında İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Savunmadaki istikrarı ve Premier Lig tecrübesiyle dikkat çeken Semedo'nun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

PERFORMANSI

30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.

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