Nelsson giderse, o gelecek! Menajeriyle ilk temas kuruldu

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Victor Nelsson'un alternatifini arayan sarı kırmızılı yönetim gözünü Ganalı stopere çevirdi. Cimbom, yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu. İşte detaylar...

Yeni sezonun transfer planlamasını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'la gündemine neredeyse her gün yeni isim giriyor.

İngiliz basınından derlenen habere göre Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son isim Daniel Amartey oldu.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Leicester City, Amartey'in takımdan ayrılacağını açıkladı. Cimbom'un ise Ganalı stoperin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Transfer komitesinin, çok sayıda takımdan teklif alan Victor Nelsson'un yerine stoper bakıyor.

Bu nedenle Amartey'in gündeme geldiği belirlendi. 28 yaşındaki oyuncu, Leicester formasıyla Premier Lig'de 20 maça çıktı.

Ganalı savunmacının piyasa değeri 15 milyon Euro. Ancak Amartey'le başta Inter ve Milan olmak üzere çok sayıda kulübün ilgilendiği de ifade ediliyor.

EĞER NELSSON KALIRSA...

Yıldız futbolcu 2016 yılında Kopenhag'dan transfer edilmişti. Ancak yönetimin Nelsson'un takımda kalması durumunda bu transferden vazgeçebileceği de belirtiliyor.

Amartey, İngiliz ekibine 6.6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Deneyimli stoper Gana Milli Takımı ile 48 müsabakaya çıktı.

Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre ön liberoda da oynayabiliyor.