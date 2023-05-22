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Spor

Nelsson ve Abdülkerim hattı geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da Nelsson ve Abdülkerim hattı başarılı bir performans sergiliyor.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
Nelsson ve Abdülkerim hattı geçit vermiyor
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Galatasaray'ın savunma ikilisi Abdülkerim ve Nelsson, sezonun anahtarlarından oldu. Defansif olarak da ligin zirvesine çıkan Aslan'ın iki yıldızı adeta geçit vermiyor.

Rakip hücumculara duvar ören ikili son üç maçın gol yemeden kazanılmasında önemli rol oynadı. Hava toplarında rakiplerin üzerine kabus gibi çöken muhteşem ikili, ikili mücadelelerde de asla pes etmiyor.

Sivasspor karşısında 6 hava topu kazanan Abdülkerim ve Nelsson ikilisi, savunmada rakiplere korkulu rüya oldu.

3 GOL 3 ASİST

Takımın bel kemiği olan yıldızlar bu sezon hücumda ise 3 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı.

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