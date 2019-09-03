Nemanja Andusic Balıkesirspor'da
Trabzonspor, Nemanja Andusic'in sezon sonuna kadar Balıkesirspor'a kiralandığını açıkladı.
Trabzonspor, Nemanja Andusic'in sezon sonuna kadar Balıkesirspor'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic, 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar, Balıkesirspor Kulübü'ne kiralanmıştır."
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