İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2022 Salı / 15 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2888
  • EURO
    18,029
  • ALTIN
    1008.1
  • BIST100
    2510.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu
Spor

Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i transfer etti.

AA14 Haziran 2022 Salı 17:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Roma'dan yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki Sırp oyuncunun kendisini 30 Haziran 2023'e kadar sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Matic'in Roma'da 21 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Matic, "Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum. Takım arkadaşlarımla sezona başlamayı iple çekiyorum. Roma, büyük bir kulüp. Harika taraftarlar ve bir antrenörü var. Mourinho'yu herkes tanıyor. Benim burayı seçmem zor olmadı. Umarım birlikte önemli işlere imza atarız." ifadelerini kullandı.

Son 5 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da top koşturan Matic, daha önce Chelsea, Portekiz'in Benfica ve Hollanda'nın Vitesse takımlarında da forma giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.