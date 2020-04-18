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Spor

Nemanja Matic'ten karantina günlerinde futbol şov

Manchester United'ın Sırp futbolcusu Nemanja Matic'in, karantina günlerinde evde topla yaptığı şov beğeni topladı. Matic topu düşürmeden tişörtünü giyip, çıkarmaya çalıştı.

IHA18 Nisan 2020 Cumartesi 11:32 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:32
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Korona virüs salgını nedeniyle futbola verilen arada futbolcular vakitlerini evde yaptıkları aktivitelerle geçiriyor. Manchester United’in Sırp futbolcusu Nemanja Matic, karantina günlerinde futbol şovuna imza attı. Matic, topu düşürmeden tişörtünü çıkarıp, tekrar giymeye çalıştı. 31 yaşındaki futbolcu topu önce boynunda tuttu ve tişörtünü çıkardı. Sırp oyuncu topu sektirdikten sonra şınav çekip tekrar tişörtünü giydi. Matic bir başka videoda da topu kafasında uzun süre tutmaya çalıştı.

Sosyal medya hesabında bu anları paylaşan yıldız futbolcunun görüntüleri büyük beğeni aldı.

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