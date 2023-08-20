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Spor

Nenad Bjelica'dan Galatasaray açıklaması: ''Bizden daha iyilerdi''

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu. Maç hakkında görüşlerini dile getiren Bjelica, 'Galatasaray'ı kutlarım. Daha iyilerdi ve galibiyeti hak ettiler.' ifadelerini kullandı.

20 Ağustos 2023 Pazar 00:38 - Güncelleme:
Nenad Bjelica'dan Galatasaray açıklaması: ''Bizden daha iyilerdi''
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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası konuştu.

Hırvat teknik adam, "Galatasaray'ı kutlarım. Daha iyilerdi ve galibiyeti hak ettiler. İlk golde gereksiz bir hata oldu. Bu tip topları merkez bölgede istemiyoruz ama gereksiz bir hata oldu. Mauro Icardi de böyle topları gol yapabilecek kalitesi var." dedi.

Bjelica, ayrıca, "Galatasaray'ın ilk golünden önce bizim de pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Dediğim gibi Galatasaray'ı kutlarım." sözlerini sarf etti.

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