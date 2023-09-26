Nenad Bjelica'nın koltuğu sallanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı hafta son maçında Hatayspor'a 3-2'lik mağlubiyetle, Beşiktaş zaferindeki sevinci taraftara unutturdu. Bordo mavili taraftarlar, 2-0 üstün olduğu müsabakada rakibinin geri dönüşüyle şok bir mağlubiyet yaşayan teknik direktör Nenad Bjelica'yı hedef tahtasına koydu.

Trabzonspor kariyerinde çıktığı 14 maçta, 7 mağlubiyet yaşayan Bjelica, 3 maçta ise rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti.

BEŞİKTAŞ'I DEVİREN KADRO HATAYSPOR'A YENİLDİ

Mersin'de oynanan müsabakada sahaya Beşiktaş maçı kadrosunu değiştirmeden süren teknik adam, geçen hafta 3 gollü galibiyeti getiren oyunu Hatayspor karşısında futbolculara sergiletemedi. Maçın gidişatını değiştiren oyuncu değişiklikleriyle taraftarın eleştirisini toplayan Nenad Bjelica, geçen hafta Beşiktaş'a karşı alınan tarihi zafer sevincini de taraftarına unutturdu. Deplasmanda dikiş tutturamayan Hırvat hoca bu sezon ligdeki 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Bu sezon ligde çıktığı 6 müsabakadan 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Nenad Bjelica'nın Hatayspor maçında yaptığı tercihler skora doğrudan etki yaptı. Visca ve Onuachu'un golleriyle 2-0 öndeyken taktik gereği 68'inci dakikada Abdülkadir yerine Berat'ı, Onuachu yerine Enis'i oyuna sokan Bjelica'nın bu kararları sonrası 72'nci dakikada bordo mavililer kalesinde ilk golü gördü. Bjelica yine taktik gereği 83'üncü dakikada Visca'yı oyundan alarak Trezeguet'i sahaya sürdükten sonra kalesinde 2 gol daha gördü. Bordo mavililerin gollerini atan Visca ve Onuachu'nun oyundan alınması sonrası Bjelica'ya sosyal medyada tepki yağdı.

BJELICA'NIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Taraftarı üzen mağlubiyet değerlendiren Nenad Bjelica'nın müsabaka sonrası açıklamaları da tepki çekti. Hatayspor savunmasını aşamayan takımın ilk yarıdaki oyununu beğendiğini söyleyen Bjelica'nın, "70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık" sözleri taraftardan eleştiri aldı.

BJELICA'NIN DEPLASMAN İSTİKRARSIZLIĞI

Bordo mavili takımda istediği istikrarı bir türlü sağlayamayan Nenad Bjelica en fazla mağlubiyeti deplasmanda yaşadı. Geçen sezonun 30'uncu haftasında takımın başına geçen ve sezon boyunca 8 maça çıkan Hırvat hoca, 4 galibiyet ve 4 yenilgi almıştı. Geçen yıl çıktığı 4 deplasman maçından yalnızca Giresunspor karşısında galip gelen Bjelica, Konyaspor, Fenerbahçe ve Başakşehir karşılaşmalarında sahadan yenik ayrıldı. Yeni sezonda da deplasman istikrarsızlığını sürdüren Hırvat teknik adam, bu sezon ligdeki 6 maçın 3'ünü kaybederken Hatayspor karşısında ikinci deplasman yenilgisini yaşadı.

ÖNE GEÇTİĞİ 3 MAÇI KAYBETTİ

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, geçen sezon 30'uncu haftada oynanan Sivasspor karşılaşmasında Markovic'in golüyle 1-0 öndeyken kalesinde gördüğü 4 golle sahadan mağlup ayrılmıştı. Bordo mavili takım yine Bjelica yönetiminde geçen sezonun 32'nci haftasında Konyaspor'a karşı Hamsik'in golüyle 1-0 öndeyken kalesinde 2 gol görerek sahadan puansız ayrıldı. Bjelica bu sezon ilk kez skor olarak üstün durumdayken rakibinin geri dönüşüyle ilk mağlubiyetini yaşadı. Trabzonspor kariyerinde toplam 14 maça çıkan ve 7 mağlubiyet yaşayan 52 yaşındaki hoca, 3 müsabakada rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti.

SPOR BASINI KAYBI BJELICA'YA YAZDI

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, şok etkisi yaratan Hatayspor mağlubiyetini sayfalarında sert şekilde eleştirdi. Hırvat hocayı mağlubiyetten sorumlu tutan spor basını, futbolcuların yanı sıra kaleci Uğurcan'a da eleştiri oklarını yöneltti. Hatayspor mağlubiyeti spor sayfalarında; '3 puanı Bjelica verdi', 'Milli eldiven yine hatalı goller yedi', 'Beşiktaş zaferi tatlı geldi, hastalık Hatay'da baş gösterdi', 'Trabzon şeker komasına girdi', 'Hoca farklı maç izledi sanırız', 'İntihar ettik', 'Bu yenilgi Bjelica'ya yazar' başlıklarıyla yer aldı.