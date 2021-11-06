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Spor

Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol'u 81-72 ile geçti

Nesibe Aydın, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bellona Kayseri Basketbol'u 81-72 yendi.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 18:50
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol'u 81-72 mağlup etti.

SALON: TOBB ETÜ

HAKEMLER: Semih Vural, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan

NESİBE AYDIN: Nacickaite 16, Harika Gözde Eldaş 9, Snytsina 14, Thomas 12, Coates 7, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 11, Meltem Yıldızhan

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Williams 19, Slocum 25, Sventoraite 15, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Gizem Tüzün 5

1. PERİYOT: 25-17

DEVRE: 46-37

3. PERİYOT: 66-57

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