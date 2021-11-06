Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol'u 81-72 ile geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol'u 81-72 mağlup etti.
SALON: TOBB ETÜ
HAKEMLER: Semih Vural, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan
NESİBE AYDIN: Nacickaite 16, Harika Gözde Eldaş 9, Snytsina 14, Thomas 12, Coates 7, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 11, Meltem Yıldızhan
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Williams 19, Slocum 25, Sventoraite 15, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Gizem Tüzün 5
1. PERİYOT: 25-17
DEVRE: 46-37
3. PERİYOT: 66-57