Nesibe Aydın, evinde Bursa Uludağ Basketbol'u 74-72 yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. haftasında oynanan Türk derbisinde Nesibe Aydın, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 74-72 yendi.

Bu sonuçla Nesibe Aydın, grupta ikinci galibiyetini de alarak üst tura çıkma şansını sürdürdü. Bursa Uludağ Basketbol ise dördüncü maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)

Nesibe Aydın: Feride Akalan 21, Derin Yaya 9, Thomas 8, Diallo 4, Nelson 25, Gülşah Duman 7, Elif Emirtekin, İlayda Güner, Duygu Özen

Bursa Uludağ Basketbol: Cuic 14, Cannon 23, Özge Kavurmacıoğlu 10, Gizem Uca 1, Davis 12, Deniz Çolakoğlu 2, İlsu Darıcıoğlu, Meryem Gültekin 3, Gonca Karataş 2, Ferda Yıldız 5

1. Periyot: 22-19

Devre: 30-31

3. Periyot: 45-54