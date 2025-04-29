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  • Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçları yarın başlıyor
Spor

Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçları yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçlarının programını duyurdu.

AA29 Nisan 2025 Salı 10:05 - Güncelleme:
Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçları yarın başlıyor
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Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda tur atlayan takımlar, ikinci tura yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçlarının programı şu şekilde:

1. GRUP

15.00 Muşspor-Silifke Belediyespor (Muş Şehir)

16.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor (Dumlupınar)

2. GRUP

16.00 Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Amasya 12 Haziran)

16.00 Silivrispor-Tire 2021 FK (Silivri Müjdat Gürsu)

3. GRUP

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (Bolluca)

20.00 52 Orduspor FK-Pazarspor (Yeni Ordu)

4. GRUP

15.00 Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

16.00 Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Karaelmas Kemal Köksal)

  • Nesine 3. Lig
  • play-off

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